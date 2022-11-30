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即市新聞

30/11/2022 11:42

《魚缸博客》阿爺要加大長者疫苗接種率，康希諾牛熊線上值博

　　《魚缸博客》魚缸噚日勁升９００點，再度挑戰１８４００強力關口，今朝主要都係爭持狀
況，短線都仲要睇返好友夠唔夠力再推上去！
　　噚日內地衛健委就開記招，雖然大方向好似無乜點變，不過有啲「放鴿」嘅感覺，因為封控
等等嘅措施都有軟化嘅感覺，國家疾控局監督一司司長程有全就提到，長期封控影響人民正常生
活，呢種情況必須糾偏和避免，要做好風險區域劃定同管理，原則上高風險區一般以單元、樓棟
為單位劃定，不得隨意擴大。
　　另外，國務院印發《加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案》。其中提出，堅持「應接盡接
」原則，加快提升８０歲以上人群接種率，繼續提高６０－７９歲人群接種率。方案入面都點名
提到，兩劑滅活疫苗之後，可再以康希諾（０６１８５）吸入式疫苗作為加強劑。
　　雖然之前康希諾澄清只係每日可以生產１５０萬人份，可實現運力達每日１００萬人份，而
唔係「每日會有至少１００萬人份運往全國」呢類傳言，之前都大概講過類似唔好高估吸入式疫
苗嘅盈利能力，但係康希諾１０月至１１月以來都炒高倍幾，都算真係賺得都要做返期望管理，
免得之後賺錢但係「差過預期」都要捱沽。
　　相信之後中央會繼續加強疫苗接種率，康希諾吸入式疫苗入侵性無咁強，對於加強長者接種
應該好有幫助。目前康希諾股價喺牛熊線上橫行整固，９９至１００銀附近值得收集，初步上望
１４０銀水平。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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