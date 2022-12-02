《魚缸博客》內房銷售仍低迷，短線邊隻買得過？

《魚缸博客》阿爺早排「三箭連發」，接連推出信貸支持、發債融資同開放股權融資嘅措施

，救下依家水深火熱嘅房企，帶動內房股上升。不過，阿爺今次推出嘅措施主要解決嘅房企流動

性問題，下一步要諗下銷情問題。

內地經濟表現疲弱，加埋疫情封控等因素，令１１月內地樓市表現繼續低迷。中國指數研究

院嘅數據顯示，１１月百強房企銷售額按年下降３４﹒４％，頭１１個月銷售額超千億房企只有

１９間，比舊年同期大減１６間。另外，克而瑞地產研究嘅數據指，１１月百強房企實現單月銷

售操盤金額５５８９﹒８億元，按年下降２５﹒５％。

內房股炒完阿爺連環救房企嘅措施之後，今日都有明顯回吐。碧桂園（０２００７）、龍湖

（００９６０）曾經跌超過７％，中海外（００６８８）、潤地（０１１０９）亦曾經跌超過

２％。始終內房問題仲係嚴重，內房股依家要靠消息先炒得起，升起上嚟可以升好多，但跌起上

嚟都可以跌得甘。經常提大家，買內房股唔係問題，但每日波幅好大，一定要做好止賺同止蝕。

同埋盡量唔好揀民企內房，揀啲有國營背景嘅內房。當中，潤地前日升到３６﹒１銀之後回

落，短期好大機會繼續回調，可以考慮喺３０銀吸納，３６銀作超短線目標，跌穿２８銀就止蝕

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

