《魚缸博客》內地多城防疫措施鬆綁，餐飲股起飛了？

《魚缸博客》今朝魚缸表現非常好，曾經升超過６００點，升番上去萬九大關，唔知可唔可

以升番上兩萬點呢？

魚缸升咁多，相信同內地防疫政策鬆綁有關。北京、廣州、深圳同上海等多地倡如果無外出

需求，「非必要不做核酸」。當中，據報北京近期多個公共核酸點關閉。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室亦公布調整疫情防控嘅措施。今日起，坐軌道交通、地

面公交、輪渡等市內公共交通工具，唔會再查驗核酸檢測陰性證明。全市公園、景區等室外公共

場所，都唔會再查驗核酸檢測陰性證明。

餐飲股升得好興奮。海底撈（０６８６２）今朝曾經升超過１２％，突破晒今年２月嘅小型

橫行區頂，下一個阻力估計喺２６銀水平。不過，依家海底撈嘅９日ＲＳＩ升到嚴重超買，有貨

嘅朋友建議食一食胡先。九毛九（０９９２２）同樣升至超買水平，喺２２﹒５銀嘅阻力都唔細

，唔排除有回調風險，有貨嘅朋友呢個時間都應該減倉，以鎖定利潤。

最後都要提大家，疫情嘅嘢變幻莫測，內地嘅防控大方向未有明顯轉變，未代表餐飲股轉勢

起飛，一定要睇住疫情消息，調整部署策略呀！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

