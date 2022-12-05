  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/12/2022 11:45

《魚缸博客》內地多城防疫措施鬆綁，餐飲股起飛了？

　　《魚缸博客》今朝魚缸表現非常好，曾經升超過６００點，升番上去萬九大關，唔知可唔可
以升番上兩萬點呢？
　　魚缸升咁多，相信同內地防疫政策鬆綁有關。北京、廣州、深圳同上海等多地倡如果無外出
需求，「非必要不做核酸」。當中，據報北京近期多個公共核酸點關閉。
　　上海市疫情防控工作領導小組辦公室亦公布調整疫情防控嘅措施。今日起，坐軌道交通、地
面公交、輪渡等市內公共交通工具，唔會再查驗核酸檢測陰性證明。全市公園、景區等室外公共
場所，都唔會再查驗核酸檢測陰性證明。
　　餐飲股升得好興奮。海底撈（０６８６２）今朝曾經升超過１２％，突破晒今年２月嘅小型
橫行區頂，下一個阻力估計喺２６銀水平。不過，依家海底撈嘅９日ＲＳＩ升到嚴重超買，有貨
嘅朋友建議食一食胡先。九毛九（０９９２２）同樣升至超買水平，喺２２﹒５銀嘅阻力都唔細
，唔排除有回調風險，有貨嘅朋友呢個時間都應該減倉，以鎖定利潤。
　　最後都要提大家，疫情嘅嘢變幻莫測，內地嘅防控大方向未有明顯轉變，未代表餐飲股轉勢
起飛，一定要睇住疫情消息，調整部署策略呀！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話05/12/2022
《午市前瞻》
人氣文章大行報告05/12/2022
【大行炒D乜】比亞迪公布銷量大行點評價？花旗繼續牛看出640
人氣文章開市Good Morning05/12/2022
溫傑料比亞迪銷量可達全年目標　惟仍受股神沽貨拖累不宜中長線部署
人氣文章財經熱話05/12/2022
【虛幣世界】Galaxy收購GK8，以拓展經紀服務
人氣文章中國故事02/12/2022
《神州經脈》美法關注中國挑戰　內房銷售延續低迷　滬指低開低走
人氣文章生財有道02/12/2022
【高息定存】恒生5厘息冠絕四大行　存十萬半年袋2500元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金