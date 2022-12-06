《魚缸博客》網傳廈門限購鬆綁，碧桂園係咪可買？

《魚缸博客》今朝魚缸表現唔算太差，恒指低開逾３００點後，曾經跌至１９２０２，萬九

大關暫時算係守住。

碧桂園（０２００７）雖然一度跌穿３銀，但走勢都唔係太差，日線圖暫現十字星。碧桂園

公布，連同合營公司和聯營公司在內，１１月歸屬股東權益的銷售金額約２６０﹒１億人仔，比

去年同期減少約３７﹒０９％。集團指，歸屬股東權益的銷售建築面積約３２２萬平方米，比去

年同期減少約３９﹒３６％。

早前網傳廈門島外放開限購，外地戶口買房不需要提供其他材料；廈門戶口可購買多套、單

身人士可購買兩套。不過，廈門市房地產業協會隨後澄清，當地限購政策未做重大調整。

若果限購政策真係鬆綁，對碧桂園當然係好消息，內房股算係捱咗一段好長嘅日子。日前，

有消息指，碧桂園與美的置業（０３９９０）計劃採用「債券發行＋信用保護工具」的模式發債

。消息指，配合債券發行的信用衍生品為信用保護合約，可提供針對特定債券或貸款的違約保險

，類似於信用違約掉期。

走勢方面，碧桂園喺１１月初低見１銀之後反覆向上，數個交易日內一度炒上近４銀，之後

配股籌近３９億銀，及後整固，惟守穩２０天線支持，短期內升勢未被破壞，若守穩１０天線，

唔排除有力再上，挑戰４銀唔係冇可能。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

