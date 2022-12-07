《魚缸博客》內地零售股受惠炒復常，中免有望破頂上試２８０銀

《魚缸博客》自從美國公布１０月份通脹率急降至７﹒７％之後，港股就開始升，當然，兩

者冇直接關係，但其後先推出１６條房地產救市措施，再推２０條防疫優化，繼而又因為疫情封

控政策過緊而令內地多處民眾不滿，國務院聯防機制上月底舉行新聞發布會，指出封控管理應該

「快封快解、應解盡解」。

對於股民嚟講當然係搵錢至上啦，市場觸覺敏銳嘅將上述行動同官方言論，理解為即將放寬

防疫限制，再者，有北京大學本月初聯名呼籲當局應該將開放經濟活動放喺首位，統一全國防疫

標準，向各界傳遞將發展作為首要任務嘅明確訊號，令社會經濟生活回歸正軌。內需同消費股自

然率先受惠。

過去５個交易日，零售業累積升幅達８﹒１７％，係表現最好行業，以過去一個月計表現最

好就係地產業，累積升幅達２２﹒８％。投資者可以喺零售同地產業揾好股。零售業入面喺過去

５個交易日、一個月、三個月、半年同一年計都升嘅只有三隻股票，分別係中國中免

（０１８８０）、中國順客隆（００９７４）同利福國際（０１２１２），唔使問梗係揀中免啦

，首先係佢上市只有大約三個半月，其次集團係全球最大旅遊零售運營商，佔全球旅遊零售行業

市場份額２４﹒６％，而擁有全國最多免稅店。

內地經濟必然將會復常，對零售業有利。集團截至今年第三季經營收入達到３９３﹒６億人

仔，雖然唔及去年同期嘅４９５億人仔，但按季升超過４２％，淨利潤４６﹒２８億人仔，按季

增加１６﹒５％。中免股價喺１１月３０號升穿１９５銀收市後，至今５個交易日都守住喺

１９５銀以上整固，似係要突破１０月份上市高位２１８銀，以１１月１號調整低位１４４﹒７

銀計，有超過７０銀上升空間，即係股價可見２８０銀以上，超短線止蝕可以訂喺１９４銀。

地產股方面，碧桂園（０２００７）因為配股關係，今日又包尾，但呢隻股經常唔係排頭就

包尾，今早跌超過１０％，可以現價小注博入，目標望住３銀先，可訂２﹒７５止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

