《魚缸博客》國藥溢價私有化中國中藥？係咪可以追入？

《魚缸博客》今朝魚缸表現唔錯，恒指高開１５０點後走勢向上，一度升逾４００點，高見

１９２６０水平，算係暫時重上１９０００大關。

據《彭博》引述知情人士講，國藥集團考慮將中國中藥（００５７０）私有化，對呢間香港

上市製藥公司估值約４０億美元（約３１２億港元）。

知情人士指，國藥集團同佢嘅顧問正商討將中國中藥潛在私有化嘅新提議。據講，國藥集團

及其顧問討論以每股６銀將中國中藥私有化嘅潛在要約，但尚未有最終決定。

報道引述中國中藥發言人稱，公司未收到任何關於國藥集團擬對中國中藥進行私有化的相關

信息。國藥集團暫未置評。中國中藥２０２１年曾披露國藥集團研究將其私有化，又於同年８月

宣布國藥決定不再推進。

對中國中藥嘅潛在要約價格，較周三收市價每股３﹒７７銀，溢價５９﹒１％；即使以現價

（４﹒２５銀）計，仍有逾４１％溢價。

中國中藥今日高開後走勢反覆，股價一度踢上４﹒８２銀，及後喺４﹒５銀水平徘徊，若果

私有化消息屬實，唔排除整固後會上試５﹒５銀至５﹒８銀水平，落返４銀邊不妨買少少，但切

記，買少少咋，唔適宜大注。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

