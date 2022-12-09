  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/12/2022 11:23

《魚缸博客》雅居樂積極減債，走勢明顯轉佳？

　　《魚缸博客》雅居樂（０３３８３）公布，擬出售雅生活（０３３１９）４８６０萬股Ｈ股
，佔雅生活股本約３﹒４２％，每股作價１０﹒１８元，較前收市價１１﹒０６元折讓近８％，
集資淨額４﹒９億元。
　　雅居樂截至今年６月底止半年度少賺５４﹒６％至約２４億人仔，整體毛利下跌３１﹒８％
至７３﹒９８億人仔，毛利率減少４﹒７個百分點至２３﹒４％，期內，營業額減少１８％至
３１６﹒４５億人仔；於今年６月３０日，集團總現金及銀行存款為２５９﹒２５億人仔，另有
未動用的借貸額度３８﹒５４億人仔，而總借款為７０１﹒７億人仔。
　　自從內房爆出債務危機後，雅居樂亦積極出售資產減債。今年１月以１８﹒４４億人仔，向
中國海外（００６８８）出售廣州利合房地產開發全部２６﹒６６％權益，預期錄得出售收益
６﹒９９億人仔；及後，集團及附屬公司以１１﹒２９億人仔向海螺創業（００５８６）出售館
陶縣正好環保科技，以及灤州雅新環保能源各１００％權益、冠縣國環垃圾處理及金鄉盛運環保
電力各９０％權益，以及茌平縣國環再生能源９５％權益連股東貸款。
　　另外，集團以１０億人仔向中海宏洋（０００８１）出售義烏海創房地產開發３４％權益等
，預期錄得出售虧損２﹒３５億人仔。今年６月，集團訂立框架協議，擬以７﹒６４億人仔，出
售重慶雅錦房地產開發全部權益連股東貸款。９月，以總代價６﹒８億人仔向路勁
（０１０９８）出售濟南雋盛房地產開發及濟南雅雋房地產開發全部５０權益連股東貸款。
　　筆者列出以上數據，都係想證明雅居樂減債嘅決心，事實上，雅居樂今日走勢不俗，執筆時
升逾９％，造３﹒０９銀，技術走勢顯示，已突破敏感三角形，而且今日重站２５０天線之上，
視之為中長線轉佳訊號，１０天線、２０天線及５０天線整齊向上排列，９ＲＳＩ仍處６６水平
，中線有望挑戰２５０周線阻力區約７銀水平。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章生財有道09/12/2022
【高息定存】匯豐升3個月港元定存息達4.6厘　6個月4.3厘
人氣文章財經熱話09/12/2022
【主席減持】九毛九曾挫近9%　未全面反映？
人氣文章財經熱話09/12/2022
《午市前瞻》年底前料難突破兩萬大關 航空股整固後反覆向上
人氣文章大行報告09/12/2022
【大行炒D乜】復常點部署？一表睇晒匯證點讚航空股
人氣文章開市Good Morning09/12/2022
溫鋼城料濠賭股整固後反覆向上　宜先減持一半套利
人氣文章財經熱話09/12/2022
【虛幣世界】傳幣安收購Tokocrypto，TKO大漲近倍
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金