《魚缸博客》雅居樂積極減債，走勢明顯轉佳？

《魚缸博客》雅居樂（０３３８３）公布，擬出售雅生活（０３３１９）４８６０萬股Ｈ股

，佔雅生活股本約３﹒４２％，每股作價１０﹒１８元，較前收市價１１﹒０６元折讓近８％，

集資淨額４﹒９億元。

雅居樂截至今年６月底止半年度少賺５４﹒６％至約２４億人仔，整體毛利下跌３１﹒８％

至７３﹒９８億人仔，毛利率減少４﹒７個百分點至２３﹒４％，期內，營業額減少１８％至

３１６﹒４５億人仔；於今年６月３０日，集團總現金及銀行存款為２５９﹒２５億人仔，另有

未動用的借貸額度３８﹒５４億人仔，而總借款為７０１﹒７億人仔。

自從內房爆出債務危機後，雅居樂亦積極出售資產減債。今年１月以１８﹒４４億人仔，向

中國海外（００６８８）出售廣州利合房地產開發全部２６﹒６６％權益，預期錄得出售收益

６﹒９９億人仔；及後，集團及附屬公司以１１﹒２９億人仔向海螺創業（００５８６）出售館

陶縣正好環保科技，以及灤州雅新環保能源各１００％權益、冠縣國環垃圾處理及金鄉盛運環保

電力各９０％權益，以及茌平縣國環再生能源９５％權益連股東貸款。

另外，集團以１０億人仔向中海宏洋（０００８１）出售義烏海創房地產開發３４％權益等

，預期錄得出售虧損２﹒３５億人仔。今年６月，集團訂立框架協議，擬以７﹒６４億人仔，出

售重慶雅錦房地產開發全部權益連股東貸款。９月，以總代價６﹒８億人仔向路勁

（０１０９８）出售濟南雋盛房地產開發及濟南雅雋房地產開發全部５０權益連股東貸款。

筆者列出以上數據，都係想證明雅居樂減債嘅決心，事實上，雅居樂今日走勢不俗，執筆時

升逾９％，造３﹒０９銀，技術走勢顯示，已突破敏感三角形，而且今日重站２５０天線之上，

視之為中長線轉佳訊號，１０天線、２０天線及５０天線整齊向上排列，９ＲＳＩ仍處６６水平

，中線有望挑戰２５０周線阻力區約７銀水平。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

