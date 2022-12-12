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12/12/2022 11:49

《魚缸博客》舜宇手機鏡頭表現麻麻，但技術走勢有好轉？

　　《魚缸博客》手機設備股今朝走勢麻麻哋，比較多人留意嘅舜宇（０２３８２）曾經跌近
８％，可能同公司最新公布嘅手機鏡頭出貨量數據有關。
　　舜宇公布，１１月手機鏡頭出貨量按年跌２６﹒４％至９１０３﹒４萬件，按月亦跌
９﹒３％，主要因為依家整體智能手機市場需求比較淡。手機攝像模組出貨量按年下降
２３﹒４％至３４６８﹒２萬件，按月下降２１％，按月下跌主要因為上個月因個別客戶嘅備貨
需求，而出貨量基數較高。期內，車載鏡頭出貨量按年升４７﹒４％至７４０﹒５萬件，按月就
跌５﹒３％。
　　公司再三提到，依家智能手機市場需求比較淡，而今年「雙１１」消費旺季期間，內地智能
手機銷售額按年下滑１１％，表現相對疲弱，手機鏡頭出貨量嘅數據好難會靚仔。相反，車載鏡
頭出貨量按年上升，連續多個月有好表現，可能因為上游缺芯情況逐步好轉，相信嚟緊可以抵銷
手機設備業務嘅不足。
　　睇番日線圖，舜宇由１０月低位６５銀反彈，走勢反覆向上，目前仲守到喺１００天線樓上
，２０天線亦有幾強支持。再睇周線圖，１０周線有回升跡象，並且逐步貼近２０周線，整體走
勢有啲改善。如果喺低位買咗貨嘅朋友，未失守８５銀仲可以揸住，目標睇８月高位１２５銀附
近。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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