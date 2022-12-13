《魚缸博客》上海再放寬防控措施，餐飲股可以買呢隻嚟短炒！

《魚缸博客》內地疫情防控措施逐步放寬。上海市疫情防控工作領導小組辦公室宣布，除咗

養老機構、兒童福利機構、醫療機構、學校（含托幼機構）等特殊場所外，上海其餘場所唔再要

求查驗「隨申碼」等健康碼，亦唔再要求掃「場所碼」同「數字哨兵」。

辦公室又指，重要機關、大型企業及一些特定場所，可根據需要自行確定健康碼查驗等防控

措施。後續，上海將根據國家政策同疫情形勢動態，調整相關措施。

同時，上海地鐵都宣布，自今日運營開始起，上海軌道交通所有車站唔再查驗核酸檢測陰性

證明同健康碼，亦唔再要求掃「場所碼」。

又有防疫措施嘅利好消息炒作，今朝餐飲股升得唔錯。文進覺得呷哺呷哺（００５２０）比

較值得短炒，一手只係５００股，對比同類型嘅海底撈（０６８６２）、九毛九（０９９２２）

同海倫司（０９８６９），呷哺呷哺現價比較平，相對較易負擔。事實上，股價走勢都唔錯，自

１０月３１日開始上升，到依家都未失守過２０天線，而１２月初開始亦企穩在１０天線，短線

走勢幾強。依家９日ＲＳＩ仲未到嚴重超買，如果再有防疫措施放寬嘅消息，唔排除可以升多一

浸。目標先睇９﹒７銀，跌穿７﹒５銀先離場。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

