《傳聞》高銀金融國際中心交易有進展，基金６０億元洽至尾聲

《傳聞》市場消息指，九龍灣高銀金融國際中心交易再有新進展。該項目於９月份曾以６７

億元易手，惟最終取消交易，需作重售。

消息指，項目最終獲基金以約６０億元洽購至尾聲，料快將成事，呎價僅約６５００餘元，

較兩年前易手價大跌近六成。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

