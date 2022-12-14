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即市新聞

14/12/2022 09:01

《傳聞》高銀金融國際中心交易有進展，基金６０億元洽至尾聲

　　《傳聞》市場消息指，九龍灣高銀金融國際中心交易再有新進展。該項目於９月份曾以６７
億元易手，惟最終取消交易，需作重售。
　　消息指，項目最終獲基金以約６０億元洽購至尾聲，料快將成事，呎價僅約６５００餘元，
較兩年前易手價大跌近六成。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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