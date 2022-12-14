《魚缸博客》比亞迪再俾股神減持，短線仲有得回？

《魚缸博客》比亞迪（０１２１１）有最新消息，「股神」巴菲特再減持比亞迪近１３３萬

股Ｈ股，套現２﹒６８億銀！

據聯交所資料顯示，股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡（Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ

Ｈａｔｈａｗａｙ）上星期四（８日）以每股平均價２０１﹒３４３２銀，減持比亞迪

１３２﹒９５萬股Ｈ股，套現２﹒６８億銀，持股量由１５﹒０７％降到得番１４﹒９７％。

經過埋今次減持之後，巴郡最新持股量１﹒６４億股，比上一次公開披露（即係１１月１７

日）嘅１﹒７６億股，累計減少１１４６﹒６５萬股。以比亞迪１１月１８日至１２月８日期間

平均價１８７﹒４５銀計，減持貨值２１﹒４９億銀。

比亞迪今日平開，早段曾經跌超過１％。事實上，比亞迪短線走勢一般，因為股價自１１月

２８日低位１６５﹒１銀反彈，升到１２月９日高位２１８﹒２銀之後唔夠力再上，暫時未擺脫

由今年９月展開嘅橫行區。公司股價持續受「股神」減持嘅消息影響，近幾日成交額又一般，雖

然暫時仲浪得住喺１０天線，但現價距離另一阻力１００天線接近，文進覺得依家買入唔太值博

，可以考慮落番２０天線附近吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

