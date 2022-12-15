《傳聞》內地煤炭產量與銷量齊升；時代電氣ＩＧＢＴ業務增長

《傳聞》市場消息稱，寒流來襲，內地氣溫急降，帶動煤炭產量與銷量雙增，利好煤炭股。

中國神華（０１０８８）昨日（１４日）以２２﹒７元收市，上升０﹒２５元，短期料上試２４

至２５元阻力。

受惠於新能源車需求，據悉時代電氣（０３８９８）的ＩＧＢＴ（絕緣柵雙極型晶體管）業

務持續增長，對業績有正面影響，支持股價反覆向上，昨日以３９﹒２元收市，上升１﹒５元，

短期上破４０元可期。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

