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即市新聞

15/12/2022 09:01

《傳聞》內地煤炭產量與銷量齊升；時代電氣ＩＧＢＴ業務增長

　　《傳聞》市場消息稱，寒流來襲，內地氣溫急降，帶動煤炭產量與銷量雙增，利好煤炭股。
中國神華（０１０８８）昨日（１４日）以２２﹒７元收市，上升０﹒２５元，短期料上試２４
至２５元阻力。
　　受惠於新能源車需求，據悉時代電氣（０３８９８）的ＩＧＢＴ（絕緣柵雙極型晶體管）業
務持續增長，對業績有正面影響，支持股價反覆向上，昨日以３９﹒２元收市，上升１﹒５元，
短期上破４０元可期。
　　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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