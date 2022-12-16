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即市新聞

16/12/2022 09:01

《傳聞》基金大戶科網股獲利回吐；內地谷內需利好美蘭（３５７）

　　《傳聞》美國明年繼續加息，據悉基金大戶趁勢獲利回吐，多隻中資科網股成為沽售獲利對
象，包括騰訊控股（００７００），昨日（１５日）以３１７﹒６元收市，下跌７﹒６元，短期
可能下試３００元支持位。
　　市場消息稱，內地優化防疫措施，力谷內需消費，利好海南省旅遊零售業，吸引資金流入美
蘭空港（００３５７），昨日以２４﹒９５元收市，逆市上升１﹒２元，宜時股價回落至２２至
２３元低吸。
　　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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