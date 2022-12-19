《傳聞》由於香港與內地通關有望明年成事，據聞近期舖成交有增加加跡象，市道漸有起色
，租售價格隨著釀反彈，對相關股份有利好作用，九龍倉置業（０１９９７）上周五（１６日）
以４５﹒６元收市，上升１﹒１元，短期整固之後，仍有上升空間。
蔚來汽車（０９８６６）上周五企穩於９４元水平，據悉蔚來汽車力拓歐州市場，將在在德
國擴充用戶中心，支持股價向１００元進發，趁大市回吐，可在９０元至９２元吸納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
19/12/2022 09:01
《傳聞》商舖市道漸有起色；蔚來汽車（０９８６６）力拓歐洲市場
《傳聞》由於香港與內地通關有望明年成事，據聞近期舖成交有增加加跡象，市道漸有起色
，租售價格隨著釀反彈，對相關股份有利好作用，九龍倉置業（０１９９７）上周五（１６日）
以４５﹒６元收市，上升１﹒１元，短期整固之後，仍有上升空間。
蔚來汽車（０９８６６）上周五企穩於９４元水平，據悉蔚來汽車力拓歐州市場，將在在德
國擴充用戶中心，支持股價向１００元進發，趁大市回吐，可在９０元至９２元吸納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|財經熱話16/12/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》中概股除牌風險降 騰訊音樂量度升幅見46銀
|專訪16/12/2022
【專訪】施永青：美國遏華難改 中國反制需展示容人之量（有片）
|中國故事16/12/2022
《神州經脈》美貿易黑名單加長 中概卻見明媚 滬指終結六周升勢
|財經熱話16/12/2022
美確認獲全面審計權 中概科技股趁消息出貨 調整後還可吼？
|財經熱話16/12/2022
【2023年展望】陳永陸：2023年港股復常 上望25000？
|FOCUS16/12/2022
【FOCUS】美歐央行非左即右 愈押愈高VS愈估愈驚
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰