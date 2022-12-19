《傳聞》商舖市道漸有起色；蔚來汽車（０９８６６）力拓歐洲市場

《傳聞》由於香港與內地通關有望明年成事，據聞近期舖成交有增加加跡象，市道漸有起色

，租售價格隨著釀反彈，對相關股份有利好作用，九龍倉置業（０１９９７）上周五（１６日）

以４５﹒６元收市，上升１﹒１元，短期整固之後，仍有上升空間。

蔚來汽車（０９８６６）上周五企穩於９４元水平，據悉蔚來汽車力拓歐州市場，將在在德

國擴充用戶中心，支持股價向１００元進發，趁大市回吐，可在９０元至９２元吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

