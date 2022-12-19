  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/12/2022 09:01

《傳聞》商舖市道漸有起色；蔚來汽車（０９８６６）力拓歐洲市場

　　《傳聞》由於香港與內地通關有望明年成事，據聞近期舖成交有增加加跡象，市道漸有起色
，租售價格隨著釀反彈，對相關股份有利好作用，九龍倉置業（０１９９７）上周五（１６日）
以４５﹒６元收市，上升１﹒１元，短期整固之後，仍有上升空間。
　　蔚來汽車（０９８６６）上周五企穩於９４元水平，據悉蔚來汽車力拓歐州市場，將在在德
國擴充用戶中心，支持股價向１００元進發，趁大市回吐，可在９０元至９２元吸納。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話16/12/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》中概股除牌風險降　騰訊音樂量度升幅見46銀
人氣文章專訪16/12/2022
【專訪】施永青：美國遏華難改　中國反制需展示容人之量（有片）
人氣文章中國故事16/12/2022
《神州經脈》美貿易黑名單加長　中概卻見明媚　滬指終結六周升勢
人氣文章財經熱話16/12/2022
美確認獲全面審計權　中概科技股趁消息出貨　調整後還可吼？
人氣文章財經熱話16/12/2022
【2023年展望】陳永陸：2023年港股復常　上望25000？
人氣文章FOCUS16/12/2022
【FOCUS】美歐央行非左即右　愈押愈高VS愈估愈驚
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金