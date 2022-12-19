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即市新聞

19/12/2022 12:02

《魚缸博客》賭股今朝齊齊腳軟，銀娛嘅最後防線喺邊？

　　《魚缸博客》澳門政府公布，同６間獲判博彩經營批給嘅公司簽咗批給合同。６間公司批給
期限都係１０年，合同自２０２３年１月１日起生效。
　　瑞信發表研究報告指，新賭枱方面，同２０１９年相比，美高梅（０２２８２）收到最多嘅
新賭枱，銀娛（０００２７）同金沙（０１９２８）大致持平，而永利澳門（０１１２８）、新
濠博亞同澳博（００８８０）就錄得降幅。
　　該行提及，組合轉向中端同休閒賭客時需要更多空間，而喺澳門好難有新賭枱。考慮到上述
賭枱調整，認為對美高梅最為有利，對銀娛同金沙影響「中性」，對澳博同新濠博亞「略有負面
影響」，但對營運影響應該有限。至於永利，瑞信認為係「最具挑戰性」，尤其係當行業結構性
轉向中端休閒賭客。
　　今日唔少賭股都有一定幅度嘅回調，永利曾經跌超過９％，美高梅更加跌超過１３％。不過
，睇番唔少賭股，由１０月尾開始反覆上升，到１２月初已經升到嚴重超買，之後唔夠力再向上
突破。
　　好似銀娛咁呀，股價１２月９日最高升到２７﹒２銀，跟住連續五個交易日都未能衝破呢個
水平，今朝同其他賭股一齊借勢回調。雖然１０天線有跌番落去嘅跡象，但２０天線仍然保持上
升，相信股價未失守２０天線，仲可以保持上升趨勢，有貨嘅朋友記得睇住２０天線做最後防線
呀！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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