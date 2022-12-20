《傳聞共賞》內地推動二手車市場；比亞迪電子力拓智能產品

《傳聞共賞》 內地推動二手車市場；內地加強交通基礎建設
中資電訊股現獲利回吐壓力；比亞迪電子加力拓智能產品
《昔日傳聞》 商舖市道漸有起色；蔚來汽車（０９８６６）力拓歐洲市場
內地旅遊業好轉利好航空股；內地戲院票房持續長
基金大戶科網股獲利回吐；內地谷內需利好美蘭（３５７）
春節內地酒店預訂急增利攜程；鋼材價格呈現反彈
內地煤炭產量與銷量齊升；時代電氣ＩＧＢＴ業務增長
紙漿價格高位回落；長城汽車（０２３３３）加快走出去
光伏玻璃價格續承壓；內地紙品需求增加
中國加碼扶持半導體產業；股市互聯互通續優化擴大
高銀金融國際中心交易有進展，基金６０億元洽至尾聲
油價回落利好煉化行業；基金增持友邦保險（０１２９９）
堵船事件加劇油輪運費升勢；資金續流入港股
二三線國企股接力升；內銀不良貸款壓力紓解
比亞迪電子智能座艙業務發力；內地基建帶動水泥需求上升
內地保費收入上升；基金加倉嗶哩嗶哩（０９６２６）
專項債發行增有利基建股；港股ＩＰＯ活動趨增
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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