  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/12/2022 09:34

《傳聞共賞》內地推動二手車市場；比亞迪電子力拓智能產品

《傳聞共賞》　　內地推動二手車市場；內地加強交通基礎建設
　　　　　　　　中資電訊股現獲利回吐壓力；比亞迪電子加力拓智能產品
　
《昔日傳聞》　　商舖市道漸有起色；蔚來汽車（０９８６６）力拓歐洲市場
　　　　　　　　內地旅遊業好轉利好航空股；內地戲院票房持續長
　　　　　　　　基金大戶科網股獲利回吐；內地谷內需利好美蘭（３５７）
　　　　　　　　春節內地酒店預訂急增利攜程；鋼材價格呈現反彈
　　　　　　　　內地煤炭產量與銷量齊升；時代電氣ＩＧＢＴ業務增長
　　　　　　　　紙漿價格高位回落；長城汽車（０２３３３）加快走出去
　　　　　　　　光伏玻璃價格續承壓；內地紙品需求增加
　　　　　　　　中國加碼扶持半導體產業；股市互聯互通續優化擴大
　　　　　　　　高銀金融國際中心交易有進展，基金６０億元洽至尾聲
　　　　　　　　油價回落利好煉化行業；基金增持友邦保險（０１２９９）
　　　　　　　　堵船事件加劇油輪運費升勢；資金續流入港股
　　　　　　　　二三線國企股接力升；內銀不良貸款壓力紓解
　　　　　　　　比亞迪電子智能座艙業務發力；內地基建帶動水泥需求上升
　　　　　　　　內地保費收入上升；基金加倉嗶哩嗶哩（０９６２６）
　　　　　　　　專項債發行增有利基建股；港股ＩＰＯ活動趨增
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話20/12/2022
【虛幣世界】幣安同意收購Voyager，作價逾十億美元
人氣文章中國故事19/12/2022
《神州經脈》中經會大篇幅談房地產　疫情低氣壓滬指險守三千一
人氣文章專訪19/12/2022
【專訪】陶冬：美聯儲裹挾全球貨幣政策（有片）
人氣文章香港政情19/12/2022
【香港政情】立法會補選　陳永光、何敬康、黃錦輝及尚海龍當選
人氣文章FOCUS19/12/2022
【FOCUS】明年經濟突破口　中經會定調「提信心」
人氣文章財經熱話19/12/2022
《午市前瞻》短期大市受衍生工具主導　濠賭股利好轉利淡宜先離場
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金