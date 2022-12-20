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即市新聞

20/12/2022 11:58

《魚缸博客》又一間房企配股籌錢，雅居樂短線跌勢未止？

　　《魚缸博客》又一間內房配股籌錢喇，今次輪到雅居樂（０３３８３）。雅居樂同配售代理
法巴、瑞信及摩通協議，打算以先舊後新方式，向唔少過６名獨立承配人發售２﹒６８５億股，
佔擴大後股本５﹒９９％，每股作價２﹒３２元，比噚日收市價折讓約１７﹒４％。
　　今次配股淨籌約６﹒１７億元，打算用嚟償還由遠航金門國際發行２０２６年到期嘅有抵押
及有擔保可交換債券嘅尚未償還票息付款、現有債項再融資同一般企業用途。雅居樂配股完成後
，控股股東陳氏家族信託持股由５８﹒２４％攤薄至５４﹒７５％。
　　睇番雅居樂嘅日線圖，雖然股價自１０月尾低位１﹒４６銀開始回升，但１１月１５日更一
度衝到上３﹒８８銀，但到依家嘅收市價都未能夠突破２５０天線，已經唔係幾對路。今日裂口
低開，曾經跌超過１７％，並且失守２０天線，更加近乎修補晒１１月１４日嘅上升裂口。嚟緊
幾日若果連５０天線都跌穿埋，估計會ｋｅｅｐ住跌勢。始終近期愈嚟愈多房企要配股籌錢，畀
「孖屐」嘅印象唔好，內房股可能又跌過，價跌得再殘都唔好入手住喇。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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