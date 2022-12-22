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即市新聞

22/12/2022 11:12

《魚缸博客》阿爺再開口撐平台經濟，美團短期可保持升勢？

　　《魚缸博客》嚟到冬至，希望大家團團圓圓呀！今朝魚缸曾經升超過５００點，科技股、教
育股同體品股都升得唔錯。其中，美團（０３６９０）高開３％，之後ｋｅｅｐ到個勢繼續上，
曾經升超過６％。
　　美團升得咁好，可能同阿爺嘅「祝福」有關。國務院總理李克強早前主持召開國務院常務會
議，部署深入抓好穩經濟一攬子政策措施落地見效，推動經濟鞏固回穩基礎、保持運行喺合理區
間；確定加強重點商品保供穩價措施，保障群眾生活需求；部署持續做好穩就業保民生，兜牢民
生底線。
　　會議又指出，今年穩就業穩物價、穩住經濟大盤工作成果極為不易。當前經濟恢復同回穩，
但基礎仲未牢固。會議又指，堅持「兩個毫不動搖」，支持民營企業提振信心、更好發展，同埋
支持平台經濟健康持續發展，並且落實支持剛性同改善性住房需求，以及相關１６條金融政策。
　　阿爺又開到聲支持平台經濟發展，科技股升得興奮。美團近幾個交易日喺２５０天線附近爭
持，未見好明顯嘅轉弱訊號，走勢都幾硬淨。今日如果能夠收高喺１０天線之上，短線相信仲可
以維持升勢，有貨嘅朋友唔使太擔心，目標可以睇６月高位２１０銀水平，跌穿１７０銀先離場

　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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