《傳聞》市場消息稱，內地加力催谷消費，多個省市推出家電消費補貼，加上家電出口保持
增長勢頭，支持家電股走強。創維集團（００７５１）昨日（２２日）以３﹒２元收市，上升
０﹒２６元，短期上升阻力位為３﹒４元至３﹒５元。
市場消息稱，供需出現變化，拖累可應用新能源車的碳酸鋰價格回落，高位跌約一成，並有
可能延續至明年。贛鋒鋰業（０１７７２）昨日以６１元收市，下跌１﹒７５元，短期可能進一
步向下尋底。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
23/12/2022 09:01
《傳聞》內地加力催谷消費；碳酸鋰價格跌勢未止
《傳聞》市場消息稱，內地加力催谷消費，多個省市推出家電消費補貼，加上家電出口保持
增長勢頭，支持家電股走強。創維集團（００７５１）昨日（２２日）以３﹒２元收市，上升
０﹒２６元，短期上升阻力位為３﹒４元至３﹒５元。
市場消息稱，供需出現變化，拖累可應用新能源車的碳酸鋰價格回落，高位跌約一成，並有
可能延續至明年。贛鋒鋰業（０１７７２）昨日以６１元收市，下跌１﹒７５元，短期可能進一
步向下尋底。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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