《傳聞》內地加力催谷消費；碳酸鋰價格跌勢未止

《傳聞》市場消息稱，內地加力催谷消費，多個省市推出家電消費補貼，加上家電出口保持

增長勢頭，支持家電股走強。創維集團（００７５１）昨日（２２日）以３﹒２元收市，上升

０﹒２６元，短期上升阻力位為３﹒４元至３﹒５元。

市場消息稱，供需出現變化，拖累可應用新能源車的碳酸鋰價格回落，高位跌約一成，並有

可能延續至明年。贛鋒鋰業（０１７７２）昨日以６１元收市，下跌１﹒７５元，短期可能進一

步向下尋底。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

