《傳聞》由於庫存量上升，加上需求減弱，據悉內地多晶硅價格逐步走低，看來下跌漸成勢
。保利協鑫（０３８００）昨日（２２日）以２﹒０３元，上升０﹒０２元，短期有反彈彈難上
升，現價值博率不高。
據悉主要受累生豬價格持續走低，不利生豬養殖股。近期中糧家佳康（０１６１０）股價一
度失守２元，不過，昨日回升至２﹒１５元，單日升０﹒１元，隨著農曆新年將至，加上當局可
能收儲豬肉，豬肉價挌有望止跌回升，對中糧家佳康股價有支持。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
23/12/2022 09:01
《傳聞》多晶硅庫存增加；豬肉價挌有望止跌回升
《傳聞》由於庫存量上升，加上需求減弱，據悉內地多晶硅價格逐步走低，看來下跌漸成勢
。保利協鑫（０３８００）昨日（２２日）以２﹒０３元，上升０﹒０２元，短期有反彈彈難上
升，現價值博率不高。
據悉主要受累生豬價格持續走低，不利生豬養殖股。近期中糧家佳康（０１６１０）股價一
度失守２元，不過，昨日回升至２﹒１５元，單日升０﹒１元，隨著農曆新年將至，加上當局可
能收儲豬肉，豬肉價挌有望止跌回升，對中糧家佳康股價有支持。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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