《傳聞》多晶硅庫存增加；豬肉價挌有望止跌回升

《傳聞》由於庫存量上升，加上需求減弱，據悉內地多晶硅價格逐步走低，看來下跌漸成勢

。保利協鑫（０３８００）昨日（２２日）以２﹒０３元，上升０﹒０２元，短期有反彈彈難上

升，現價值博率不高。

據悉主要受累生豬價格持續走低，不利生豬養殖股。近期中糧家佳康（０１６１０）股價一

度失守２元，不過，昨日回升至２﹒１５元，單日升０﹒１元，隨著農曆新年將至，加上當局可

能收儲豬肉，豬肉價挌有望止跌回升，對中糧家佳康股價有支持。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

