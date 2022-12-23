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即市新聞

23/12/2022 10:47

《魚缸博客》澳門進一步防寬入境規定，賭股反而炒唔起？

　　《魚缸博客》澳門早前宣布，入境核檢陰性證明放寬到７２小時，並取消有關內地風險區嘅
規定。由內地珠海以外省市直接到澳門，或由香港、台灣及外國到澳門嘅人士，喺登機、登船或
登車嗰陣，須持７２小時內核酸檢測陰性證明。
　　不過，澳門噚日宣布進一步放寬對從港台同外國入境旅客的新冠檢測規定，由今日開始唔再
要求落地核酸檢測，入境翌日起計第三天唔再需要接受核酸檢測。另外，入境人士唔再有「紅碼
」，將改為持有「黃碼」，自入境翌日起計連續五日，每日要上載快測結果，若果都係陰性就會
轉為綠碼，但登機、登船或登車到澳門嗰陣，仍須持４８小時內核酸檢測報告。
　　澳門放寬入境檢測規定，但賭股今朝表現唔太起勁。銀娛（０００２７）、金沙
（０１９２８）等早段只係窄幅上落。文進覺得今日魚缸無乜特別好嘅消息炒作，氣氛麻麻哋，
賭股比較難炒得起。同埋，賭股由１０月尾開始反覆上升，已經累積唔少升幅，近期有啲回軟都
合情合理。
　　之前講過銀娛點部署，今日講下金沙喇。金沙上兩個星期五（９日）最高升到２７﹒２銀，
但之後無力承接升勢，股價逐步回落到２０天線附近。雖然１０天線開始向下跌，但２０、５０
同１００天線升勢仍然保持，走勢唔係太差。如果未跌穿２０天線，文進覺得金沙仲有得升，目
標睇２７銀。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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