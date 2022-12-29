《魚缸博客》又到新年齊打機，騰訊又要炒到飛起？

《魚缸博客》眨下眼原來又到年尾，今年農曆新年早到，１月尾就過年，唔知大家預備好過

年未呢？今年新年雖然疫情措施大解放，但都唔見得大家都會出去拜年，畢竟如果新年流流惹到

新冠都幾大吉利事，所以相信大部分人無咩事都唔會周圍去啦。

既然係咁，過年留係屋企有咩做？咁就梗係要打機啦！年年新年都係打機高峰旺季，特別係

內地，今年大家都無工開，就算有工開都係要春運迫返屋企，都係拎住部手機過架啦，所以熱炒

股都不外乎去返網遊概念。

國家新聞出版署發布１２月國產網絡遊戲、２０２２年進口遊戲版號，涉及８４款國產遊戲

、４５款進口遊戲。據了解，當中６款遊戲來自騰訊，包括５款進口、１款國產遊戲。另外，網

易也有５款遊戲上榜，全屬國產遊戲。

騰訊（００７００）「食胡」遊戲都繼續ＰＵＢＧ同埋王者榮耀，不過我就睇到隻《寶可夢

大集結 Ｐｏｋｅｍｏｎ Ｕｎｉｔｅ》似乎係一個出名ＩＰ，應該都幾吸到客。而騰訊股價係

１０月尾見過１９８﹒６蚊之後，股價已經大反彈近倍，市場應該繼續炒高低波幅，近期或者有

力挑戰３５０蚊水平，如果假期上線數字理想，可能會炒到更高！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

