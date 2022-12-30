《傳聞》高盛下月裁員，涉最多４０００人

《傳聞》高盛繼傳出削花紅後，將再裁減人手。高盛集團行政總裁蘇德巍在年底向員工的傳

統致辭中表示，公司正在研究新一輪的裁員計劃，並將在幾周內公布。他表示，公司正在仔細評

估，但預計將在１月份裁員。

市場消息指，高盛可能最多裁員４０００人，佔人手約８％。



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