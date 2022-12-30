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即市新聞

30/12/2022 11:58

《魚缸博客》同程涉足整個旅遊生態系統，值唔值得入市？

　　《魚缸博客》港股今日高開，恒指開市已上越２００００關，及後於２００００關穿梭，由
於今日有年結困素，相信好淡雙方會盡力而為，一決高下。
　　由於通關在即，旅行及相關股份將吸引投資者注視，同程旅行（００７８０）公布，於過去
１２個月共斥資９﹒８１億人仔投資或收購５個項目。
　　集團指，其中斥４﹒５億人仔投資從事信息技術諮詢服務嘅廣州旅金科技１３﹒８５％股權
；斥約３億人仔投資湖南航空約５﹒６７％股權；以及斥２億人仔收購同程國際旅行社等，業務
涵蓋內地航空客貨運輸業務、航空運輸配套服務及民用航空內地客貨銷售代理業務，及提供與旅
遊業務直接相關嘅服務，故此，能夠通過收購進入有關公司經營嘅上下游供應鏈業務，從而涉足
旅遊相關業務整個生態系統。
　　技術走勢方面，周線圖顯示，同程旅行似現雙頂形態，雖然１０周線升越２０周線及５０周
線，正逼近１００周線水平，９周ＲＳＩ處於６４水平，種種指標顯示其走勢有轉強跡象，惟去
年１０月高位１９﹒５銀為雙頂第一關阻力，也印證了同程旅行日前高見１９﹒５８銀後回調屬
正常調整。另外，即使升越１９﹒５銀關，去年５月高位２１﹒３５銀亦有相當大阻力，建議待
股價升越２１﹒３５銀並企穩才追入，量度升幅可望見３０銀水平，買入價跌１２％則止蝕。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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