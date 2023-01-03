《傳聞》近期內地電力股走勢呈強，其中中國電力（０２３８０）在去年最後一個交易日
（３０日）升上３﹒３元。據悉多晶硅風機等價格下跌，令風光發電項目建設成本降，有利力拓
清潔能源的電力股，中國電力短走勢料續呈強。
內地農村振興及糧食安全戰略部署下，據悉農業機械銷量保持增長勢頭，並且可延續至今年
。第一拖拉機（０００３８）股價在上周五企穩於３﹒６元水平，可在３﹒５元至３﹒６元水平
低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
03/01/2023 09:01
《傳聞》風光項目成本降利好電力股；農機銷量保持增長勢頭
《傳聞》近期內地電力股走勢呈強，其中中國電力（０２３８０）在去年最後一個交易日
（３０日）升上３﹒３元。據悉多晶硅風機等價格下跌，令風光發電項目建設成本降，有利力拓
清潔能源的電力股，中國電力短走勢料續呈強。
內地農村振興及糧食安全戰略部署下，據悉農業機械銷量保持增長勢頭，並且可延續至今年
。第一拖拉機（０００３８）股價在上周五企穩於３﹒６元水平，可在３﹒５元至３﹒６元水平
低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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