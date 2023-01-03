《傳聞》港府爭取１月８日與內地通關，明言初期有人數安排，惟市場消息指，人數安排只
針對深圳灣、羅湖、福田三個陸路口岸，高鐵、飛機、金巴毋須設限，因相關交通工具本身的運
力已是限制。
港鐵（０００６６）日前表示，會在高鐵復運前３日開放售票服務，若１月８日順利通關，
料市民本周四（５日）已可購票。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
03/01/2023 09:01
《傳聞》通關人數設限，惟僅針對陸路口岸不涉高鐵、飛機、金巴
《傳聞》港府爭取１月８日與內地通關，明言初期有人數安排，惟市場消息指，人數安排只
針對深圳灣、羅湖、福田三個陸路口岸，高鐵、飛機、金巴毋須設限，因相關交通工具本身的運
力已是限制。
港鐵（０００６６）日前表示，會在高鐵復運前３日開放售票服務，若１月８日順利通關，
料市民本周四（５日）已可購票。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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