《傳聞》通關人數設限，惟僅針對陸路口岸不涉高鐵、飛機、金巴

《傳聞》港府爭取１月８日與內地通關，明言初期有人數安排，惟市場消息指，人數安排只

針對深圳灣、羅湖、福田三個陸路口岸，高鐵、飛機、金巴毋須設限，因相關交通工具本身的運

力已是限制。

港鐵（０００６６）日前表示，會在高鐵復運前３日開放售票服務，若１月８日順利通關，

料市民本周四（５日）已可購票。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

