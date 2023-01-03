《魚缸博客》新能源車繼續好賣，比亞迪低開高走可以博反彈！

《魚缸博客》魚缸新年都夠曬驚喜，一嚟低開２００幾點，質低到１９３００水平，居然又

可以轉升２００幾點，一個上晝已經逾７００點波幅。

一朝早驚天反轉嘅唔只得魚缸，連車股都係咁。月初時候新能源車股都會公布上個月交付量

，比亞迪（０１２１１）、理想（２０１５）同蔚來（０９８６６）條數都唔錯，比亞迪賣

２３﹒５萬架多一倍半，理想同蔚來按年都賣多超過一半，兼齊齊再創單月交付量新高。不過賣

得好都唔代表股價一定升，今朝都要一齊低開，不過之後就同個市一樣齊齊反轉倒升。

消息上，過完年之後阿爺對新能源車補貼結束，之後平均每架車都要貴一萬幾千不等，比亞

迪就索性呢個時候加價，１月１號起加價２０００至６０００銀。

雖然新能源車補貼政策而家係完咗，不過孖屐就睇好新能源車係國策，之後好大機會會再有

措施鼓勵都唔定，所以建議趁低部署吓低殘新能源車股。走勢上嚟睇，比亞迪都連跌咗好耐，今

日低開高走支陽燭都支持返近期個弱勢，建議２００銀以下部署，短線就先睇上之前２１８銀高

位先！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

