《傳聞共賞》朱曉彤升任Ｔｅｓｌａ副舵手；白雲山中成藥增加產量

《傳聞共賞》 朱曉彤升任Ｔｅｓｌａ副舵手，將兼掌美工廠及歐美銷售

白雲山（０８７４）中成藥增加產量；內地春節外遊需求大

航空運輸加速復常；內地加大能源基建投資

內地與本港通關每日３萬至５萬配額，網上申請先到先得



《昔日傳聞》 風光項目成本降利好電力股；農機銷量保持增長勢頭

重卡銷量有待恢復；煤價高企影響水泥行業

新能源車銷量超預期；資金換馬減持中資電訊股

內地保險收人穩步改善；內地出生率回升有利奶粉市場

高盛預告下月裁員，傳涉最多４０００人

基金年結加倉內銀股；智能駕駛帶動車載鏡頭需求上升

內地城市燃氣市場擴大；中國經濟復常支持鋁價回升

鐵礦石需求增有利太平洋航運；資金回流醫美概念股

銅礦股低位有承接；歐美基金持續加倉Ａ股

內地加力催谷消費；碳酸鋰價格跌勢未止

多晶硅庫存增加；豬肉價挌有望止跌回升

內地推進海南成為國際消費中心；海上風電招標趨增

資金持續流入中資股；內地大型商場人流逐步增加

中國擴大頁岩油氣開發規模；全球旅遊出行復常有利新秀麗



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

