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即市新聞

04/01/2023 09:01

《傳聞》白雲山（０８７４）中成藥增加產量；內地春節外遊需求大

　　《傳聞》內地疫情達致高峰，對止咳中成藥需求增加。據悉白雲山（００８７４）潘高壽增
加中成藥產量，以應付市場需求，短期對股價有一定支持作用。白雲山昨日（３日）以２３﹒１
元收市，上升０﹒１元。
　　另市場消息稱，內地疫情防控措施優化，春節外遊需求大，出境遊或跨省旅遊的酒店交通訂
單倍升，利好攜程（０９９６１）股價走勢，惟宜待股價回落２６０元以下低吸，昨日以
２７１﹒８元收市，下跌１﹒８元。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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