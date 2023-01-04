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即市新聞

04/01/2023 09:01

《傳聞》朱曉彤升任Ｔｅｓｌａ副舵手，將兼掌美工廠及歐美銷售

　　《傳聞》繼內媒早前傳出Ｔｅｓｌａ大中華區總裁朱曉彤將接手更多集團環球職務，市場消
息指，朱曉彤將兼掌美國工廠及北美與歐洲銷售業務，消息形容他將是集團「副舵手」。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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