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即市新聞

04/01/2023 11:54

《魚缸博客》同工信部合作賣抗疫包，阿里健康觸底反彈值博

　　《魚缸博客》新一年開始，雖然政策上已經放寬防疫，不過確診數字不斷升，市民都係要自
行防疫。而呢樣嘢無論係本地市民同神州同胞都一樣咁出力，據聞有上面網民講過，８號通關落
嚟，第一時間就係要掃藥咁話。
　　上面防疫藥物供應都的確係緊張，所以工信部最新就聯動阿里健康支持上海重點防疫藥品投
放。工信部調度連花清瘟同布洛芬呢兩大抗疫藥物，而阿里健康方面就調配Ｎ９５口罩等等緊急
藥品同抗疫物資，整體經由阿里健康專屬通道支持上海的重點藥品投放。
　　而家喺上海，一經實名確認身分同確認感染之後，就可以喺阿里健康買到一套「感染套裝」
，包括兩盒連花清瘟、一盒布洛芬同埋Ｎ９５口罩等等，有關方面仲會根據實際情況持續加大物
資投入。據講工信部同阿里健康嘅合作已經先後喺北京、河北石家莊、江西贛州、重慶、浙江、
江西等地實行。
　　阿里健康受刺激今朝最多升超過一成，之前炒完一輪都回落返唔少，今日大反彈不妨轉追入
，目標睇住８﹒２銀先！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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