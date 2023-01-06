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即市新聞

06/01/2023 09:01

《傳聞》科創板上市活動頻仍；資金續流入航空股

　　《傳聞》市場消息稱，Ａ股走勢好轉，刺激科創板新上市活動進一步增加，支持中金公司
（０３９０８）股價走高，昨日（５日）以１６﹒２２元收市，上升０﹒６元，可在１６元以下
低吸。
　　今年投資主題是經濟復常，據悉資金持續流入航空股，預期航班數目繼續增加，利好股價表
現。南方航空（０１０５５）昨日以５﹒５９元收市，上升０﹒１６元，預期還有一定上升空間

　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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