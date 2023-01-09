《魚缸博客》石藥可否生產仿製版帕克斯洛維德，對股價影響深遠？

《魚缸博客》外電早前報道，內地同美國藥廠輝瑞洽談，容許內地藥廠仿製帕克斯洛維德。

報道指，國家藥品監督管理局上月底開始與輝瑞磋商，期望１月２２日（農曆年初一）前達成協

議，並指示內地藥廠準備註冊，生產仿製版的新冠口服藥。

當局曾接觸石藥集團（０１０９３）及華海藥業（滬：６００５２１），兩間藥廠最近幾星

期必須進行生產仿製版藥物前嘅生物等效性試驗。華海藥業去年８月曾與輝瑞簽署協議，生產在

內地使用的帕克斯洛維德。

尋晚（８日），國家醫保局醫藥管理司負責人說，今次進入談判的新冠治療藥物共有３款，

其中阿茲夫定片及清肺排毒顆粒，談判成功，輝瑞的帕克斯洛維德組合就不成功。

負責人說，雖然帕克斯洛維德未能通過談判，納入醫保目錄，但根據近期國家醫保局會同有

關部門聯合印發的相關通知所要求，新冠病毒感染診療方案試行第十版中的所有治療藥物，包括

帕克斯洛維德等，醫保將臨時支付到今年３月３１日，期間參保患者使用有關藥物，均可享有醫

保報銷政策的支持。

眾所周知，輝瑞生產嘅帕克斯洛維德對治療新冠病毒感染成效相對較佳，若然石藥集團可生

產仿製版帕克斯洛維德，石藥股價無疑會進入暴升階段，而家談判唔成功，則要整固一段時間，

當然，市場仍然憧憬仲有談判空間。但即使談判唔成功，石藥仍可於現水平約８﹒６８銀小注買

入，先上望去年１１月中高位１０﹒３６銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

