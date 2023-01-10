《魚缸博客》中教配股籌錢擴校網，短線仲有得升？

《魚缸博客》噚日收市後，有幾間公司公布配股消息。中教（００８３９）同配售代理瑞銀

香港協議，打算以先舊後新方式，向唔少過六名獨立承配人配售１﹒４７億股，佔擴大股本約

５﹒８１％，每股作價１０﹒９４銀，比噚日收市價折讓約８﹒８％，淨籌約１５﹒９８億元。

通告指，今次配合籌得嘅資金打算用嚟擴大校園網絡（包括校園發展同潛在併購項目），以及營

運資金用途。

中教配股完成後，藍天教育國際、白雲教育國際，以及公司兩名聯席主席于果同謝可滔，控

制公司股權由６３％攤薄到５９﹒３４％。

配股消息令中教今日低開８﹒３３％，但早段跌幅一度縮減到少過５％，仲未跌穿１０天線

。睇番日線圖，股價由１１月開始反覆上升，一直沿住１０天線同２０天線上升，走勢非常硬淨

。依家１０天線、２０天線、５０天線同１００天線都向上升，今日稍為回軟，但短期相信仲有

得升。

畢竟內地開始復常，阿爺亦大力支持職業教育發展，中教仲可以保持強勢，依家都可以小注

，中長線目標睇１８銀，收市跌穿９銀就止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

