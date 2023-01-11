《傳聞》內地物流業快速復元；歐美出口市場持續轉弱

《傳聞》內地經濟復常，加上直播帶貨交易火爆，呈現高速增長，據悉帶動物流行業快速復
元，京東物流（０２６１８）昨日（１０日）以１６﹒５２元收市，下跌０﹒２８元，走勢仍可
以看高一線。
市場消息稱，歐美出口市場持續轉弱，航運運價進一步下跌。中遠海控（０１９１９）昨日
以７﹒９８元收市，下跌０﹒０５元，可能下試７﹒６２元，即一年低位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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