《魚缸博客》比亞迪想擴張版圖，搶佔全球第四大汽車市場！

《魚缸博客》比亞迪（０１２１１）作為新能源車嘅龍頭，近日就宣布有意大舉進軍印度呢

個全球第四大嘅汽車市場。

有外電報道，２０２３年印度車展喺新德里郊區進行當中。比亞迪印度子公司高級副總裁

Ｓａｎｊａｙ Ｇｏｐａｌａｋｒｉｓｈｎａｎ喺車展接受採訪嗰陣提到，比亞迪希望到

２０３０年達到印度電動汽車市場四成佔有率。他解釋，比亞迪作為一間全球性製造商，必須「

志存高遠」，而印度係一個不錯嘅選擇，因為當地人認識到對電動汽車嘅需求，充電基礎設施亦

興起。

比亞迪喺２００７年進入印度，舊年推出首款電動汽車Ａｔｔｏ ３ ＳＵＶ。

Ｇｏｐａｌａｋｒｉｓｈｎａｎ表示，公司將於２０２３年最後一個季度推出其第三款電動車型

，即海豹豪華轎車。

受到呢單消息刺激，比亞迪早段曾經升超過７％，一度挑戰２５０天線，但之後升幅稍為收

窄。比亞迪前景仍然明朗，如果搶到埋印度市場，相信對公司銷量有更大幫助，中長線繼續值得

睇好。不過短線嚟睇，比亞迪嘅９日ＲＳＩ已經升到接近嚴重超買，距離舊年８月３１日嘅下跌

裂口頂位２４５銀都愈嚟愈近，有貨嘅朋友依家應該食咗胡先。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

