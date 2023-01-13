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即市新聞

13/01/2023 11:29

《魚缸博客》新東方在綫又爆升，到底幾時先見頂？

　　《魚缸博客》今朝魚缸幾平淡，科技股升跌唔多，即使石油股造好，都推升唔到成個魚缸。
已經連續幾日喺２１５００水平上上落落，好友攻勢似乎無咁進取，嚟緊好大機會回一回再上。
　　有隻教育股今朝升得幾好，講緊係新東方在綫（０１７９７），上日獲半導體公司腦洞科技
（０２２０３）喺公開市場以總代價約５００萬銀，進一步買入合共８﹒２５萬股，平均價格約
６０﹒４４銀。腦洞科技同時以總代價約６００萬，進一步買入永利澳門（０１１２８）合共
５９﹒６萬股。至於新東方在綫嘅「同伴」新東方（０９９０１）就畀腦洞科技沽出３﹒５２萬
股ＡＤＲ（每份ＡＤＲ約４０﹒０２美金，相當於約３１１﹒３３港紙），預計確認收益約２０
萬美金（相當於約１３０萬港紙）。
　　新東方在綫自從轉型做直播帶貨之後，股價走勢１８０度轉變。如果由舊年５月嘅歷史低位
２﹒８４銀到今日暫時最高位６４﹒４銀計算，股價升咗超過２１倍。本來諗住佢６月中旬大升
超過３﹒７倍之後，股價會有較大幅度回調，點知愈升愈有，今日曾經破埋頂。睇番日線圖，９
日ＲＳＩ雖然又升到嚴重超買水平，但係由舊年６月展開上升浪仲未受到破壞，出現埋均線多頭
嘅形態，走勢極之硬淨。
　　依家好難推斷股價幾時見頂，喺低位買入嘅朋友當然可以繼續揸住喇。未買嘅朋友都可以買
入嘅，只不過股價已經升到超過６０銀，買一手要三萬幾銀，一定無以前咁抵喇，可以等佢回到
１０天線先買會值博啲。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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