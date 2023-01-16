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即市新聞

16/01/2023 11:45

《魚缸博客》招行淨利潤按年增一成五，短線估計整固後再上！

　　《魚缸博客》舊年經歷重大人事變動嘅招行（０３９６８）公布業績快報。資料顯示，
２０２２年歸屬該行股東嘅淨利潤有１３８０﹒１２億人仔，按年增加１５﹒０８％，實現營業
收入３４４７﹒８４億人仔，按年都增長４﹒０８％。
　　招行舊年發生人事大地震，喺４月中旬發公告，即時免去田惠宇嘅行長同董事職務，但未有
解釋原因，只係話「另有任用」，引發該行股價急瀉。去到事件嘅影響力逐步淡化，招行跌勢先
喘定。如果唔睇呢件事，招行舊年１至９月實現歸屬股東嘅淨利潤有１０６９﹒２２億元人仔，
按年增長１４﹒２１％，實現營業收入２６４８﹒３３億人仔，按年亦增長５﹒３４％，表現唔
係太差。
　　適逢內房危機無爆得咁勁，加埋通關復常、人民幣走強等利好因素，招行股價由舊年１１月
開始跟住大市回升，期間喺２０天線有非常強嘅支持，上星期三（１月１１日）開始更加突破
２５０天線，走勢好強。當然，依家嘅９日ＲＳＩ已經升到嚴重超買，再高追嘅值博率唔太高，
但股價喺周線圖嘅上升趨勢未有逆轉訊號，估計會整固再上。未有貨嘅朋友不妨等股價回到４５
銀附近吸納，中長線目標５３﹒５銀。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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