《魚缸博客》招行淨利潤按年增一成五，短線估計整固後再上！

《魚缸博客》舊年經歷重大人事變動嘅招行（０３９６８）公布業績快報。資料顯示，

２０２２年歸屬該行股東嘅淨利潤有１３８０﹒１２億人仔，按年增加１５﹒０８％，實現營業

收入３４４７﹒８４億人仔，按年都增長４﹒０８％。

招行舊年發生人事大地震，喺４月中旬發公告，即時免去田惠宇嘅行長同董事職務，但未有

解釋原因，只係話「另有任用」，引發該行股價急瀉。去到事件嘅影響力逐步淡化，招行跌勢先

喘定。如果唔睇呢件事，招行舊年１至９月實現歸屬股東嘅淨利潤有１０６９﹒２２億元人仔，

按年增長１４﹒２１％，實現營業收入２６４８﹒３３億人仔，按年亦增長５﹒３４％，表現唔

係太差。

適逢內房危機無爆得咁勁，加埋通關復常、人民幣走強等利好因素，招行股價由舊年１１月

開始跟住大市回升，期間喺２０天線有非常強嘅支持，上星期三（１月１１日）開始更加突破

２５０天線，走勢好強。當然，依家嘅９日ＲＳＩ已經升到嚴重超買，再高追嘅值博率唔太高，

但股價喺周線圖嘅上升趨勢未有逆轉訊號，估計會整固再上。未有貨嘅朋友不妨等股價回到４５

銀附近吸納，中長線目標５３﹒５銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

