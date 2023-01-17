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即市新聞

17/01/2023 11:40

《魚缸博客》特步舊年全年銷售有增長，但短炒值博率唔高！

　　《魚缸博客》今朝魚缸曾經跌超過２５０點，ＡＴＭ跌幅唔算多，畀股東減持嘅藥明生物
（０２２６９）曾經跌超過５％，而體品股當中，申洲（０２３１３）曾經跌超過３％，特步
（０１３６８）就逆市造好。
　　特步公布，主品牌２０２２年第四季內地零售銷售增長（包括線上線下渠道）錄高單位數按
年下跌，零售折扣水平約７折。不過，２０２２年全年，公司零售銷售增長錄中雙位數按年增長
。另外，公司今年１月線上同線下銷售按年都回復到正增長，今年６月前庫存水平指引將由上季
嘅５﹒５個月降到５個月以下。
　　特步首席財務官楊鷺彬話，今年農曆新年前１５日零售流水，對比舊年同期增長超過兩成，
可見消費恢復，對今年農曆新年銷售睇得比較樂觀。佢又提到，若果疫情受控同消費信心恢復，
有信心全年流水可達到２０％或以上增長，整體收入目標錄得雙位數增長。
　　舊年全年零售銷售增長唔錯，特步今日裂口高開５％，早段衝過上去１０﹒５銀，之後升幅
大幅收窄。依家仍然喺由１１月中旬開始形成嘅橫行區間裏面，短線喺１０銀附近嘅壓力唔細，
而有關復常嘅消息炒得七七八八，特步短炒值博率唔高。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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