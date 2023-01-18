《傳聞》內地自恢辦赴港簽注已收到逾百萬人申請，料春節陸續湧港

《傳聞》通關１０日，北上者眾，南下客則暫未踴躍，眼見澳門客似雲來，本港旅遊零售界

頗焦急。不過市場消息指，內地自恢復辦理內地居民旅遊、商務赴港簽注，至今已收到逾百萬人

申請，料農曆新年開始，內地旅客會陸續湧港，為本地市場增添動力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

