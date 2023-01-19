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即市新聞

19/01/2023 11:43

《魚缸博客》天齊鋰業發盈喜，短線呢個位阻力大！

　　《魚缸博客》又有公司發盈喜！今次輪到天齊鋰業（０９６９６）。集團預計２０２２年淨
利潤２３１億至２５６億人仔，按年增長１０﹒１１倍至１１﹒３１倍。扣除非經常性損益後淨
利潤區間，預計係２２１億至２４５億人仔，比舊年同期嘅１３﹒３４億人仔增長約１５﹒５７
倍至１７﹒３７倍。如果按第三季淨利５６﹒５４億人仔，天齊鋰業第四季淨利預計７１﹒１９
億９６﹒１９億人仔，環比增長２６％至７０％。
　　天齊鋰業指，全球新能源汽車景氣度提升，鋰離子電池廠商加速產能擴張，下游正極材料訂
單增加等多個利好因素，令２０２２年度公司主要鋰產品銷量同銷售均價比２０２１年度有明顯
增長。公司又指，內地鋰業公司舊年業績表現強勢，當中１４間涉及鋰行業嘅上市公司披露
２０２２年全年業績預告，全部都發盈喜。
　　天齊發盈喜，股價今日高開２﹒９５％，早段走勢大致平穩。雖然股價仲沿住１０天線向上
升，９日ＲＳＩ仲未到嚴重超買，但自舊年１２月開始喺６８銀附近有唔少阻力，目前１００天
線亦喺６８銀附近，現價已經同１００天線幾接近。即使一手得２００股，但短線嚟講唔太值博

　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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