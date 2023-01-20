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即市新聞

20/01/2023 11:39

《魚缸博客》贛鋒擬１５０億發展電池項目，有貨應該睇位食胡！

　　《魚缸博客》近排鋰礦股表現幾好，今日贛鋒鋰業（０１７７２）曾經升超過５％，可能與
投資建設項目嘅消息有關。
　　贛鋒鋰業宣布，打算總投資１５０億人仔，建設動力電池和鋰電池項目。公司詳細解釋，打
算喺東莞市投資建設年產１０ＧＷｈ嘅新型鋰電池同儲能總部項目，項目計劃總投資５０億人仔
。內容包括磷酸鐵鋰、半固態電芯、輕型動力電池、戶外便攜儲能電源、戶用儲能、工商業儲能
系統等研發基地同生產線。
　　公司亦打算喺重慶市涪陵高新區，投資建設年產２４ＧＷｈ動力電池項目，項目計劃總投資
１００億人仔，建設年產２４ＧＷｈ動力電池。產品規劃包括磷酸鐵鋰電池、三元鋰電和固態電
池、ＢＭＳ電源管理系統開發、電池研發同測試中心等，以及年產１０ＧＷｈ電池ＰＡＣＫ裝配
生產線同相關配套。
　　贛鋒今年由１月５日開始反彈，一直沿住１０天線上升，今朝仲突破埋保力加通道上升。不
過，新能源車嘅補貼完咗，令需求減弱，碳酸鋰價格都借勢回調。鋰價持續回調，仍然會影響鋰
礦股股價，部署上都係短炒為主。
　　以贛鋒為例，股價喺舊年１２月升到７０銀附近出現阻力，而７０銀水平亦正係依家２５０
天線嘅位置，有貨嘅朋友應該喺７０銀食咗胡先，未有貨嘅朋友可以等股價落番６０銀附近吸納
，會較為值博。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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