《魚缸博客》國泰估計舊年虧損擴大，炒復常炒到咁上下？

《魚缸博客》國泰（００２９３）公布，舊年１２月載客約８０﹒１萬次，按年增加

７６８﹒７％，但相比疫前同期水平則跌７３﹒３％。至於１２月運載約１０﹒６４萬公噸貨物

，按年減少２１％，與疫前同期相比減少４０％。

另外國泰公布，預計舊年集團會錄得綜合股東應佔虧損約６４億至７０億元，而２０２１年

度錄虧損５５億元。集團解釋，旗下航空公司同附屬公司下半年業績表現，比上半年有顯著改善

。不過，２０２２全年仍會錄得輕微虧損，而集團聯屬公司錄得巨額虧損。國泰航空集團行政總

裁林紹波話，香港逐步放寬旅遊限制同檢疫要求，促使２０２２年下半年達至整體經營正現金流

。

林紹波又預計，１月同農曆新年期間需求會持續強勁，主要受出行休閒旅遊需求帶動，而集

團會繼續喺可行情況下，盡快增加更多航班同航點，目標喺２月底每星期提供超過１００對往返

香港，以及內地１４個城市嘅航班。

雖然通關復常對民航股係好消息，不過齋睇國泰嘅日線圖，股價自舊年１２月高位８﹒９３

銀回落之後，一直處於橫行格局。今朝股價走勢一般，暫時未上得番２０天線。文進覺得復常嘅

利好效應已經炒得差唔多，國泰股價短期好難大升，相信會繼續區間上落。有貨嘅朋友唔使太擔

心，收市跌穿８銀先離場都未遲。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

