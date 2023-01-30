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即市新聞

30/01/2023 09:00

《傳聞共賞》內地奢侈品銷售旺；中海油田服務續拓海外市場

《傳聞共賞》　　內地奢侈品銷售旺；舜宇光學（０２３８２）將推新產品
　　　　　　　　基建動工帶動水泥需求；中海油田服務續拓海外市場
　
《昔日傳聞》　　人民幣強勢加速資金流入；市場互聯互通擴大提速
　　　　　　　　消費恢復利好比亞迪電子（００２８５）；資金回流大宗商品
　　　　　　　　美荷商對華芯片技術出口管制
　　　　　　　　山東黃金續壯大資產；金風（０２２０８）海外風電新單增
　　　　　　　　內地電影院行業加速復甦；中石化油服拓中東市場
　　　　　　　　外貿放緩不利航運股；新春海南旅遊火熱
　　　　　　　　市場互聯互通步伐提速；比亞迪力攻海外市場
　　　　　　　　華潤電力清潔能源比重升；車載鏡頭市場規模擴大
　　　　　　　　中國企業數字化提速；內地加快大數據中心建設
　　　　　　　　內地自恢辦赴港簽注已收到逾百萬人申請，料春節陸續湧港
　　　　　　　　上市趨活躍有利港交所（００３８８）；基金加注工業金屬股
　　　　　　　　浮法玻璃價格企穩回升；中國加力基礎設施建設
　　　　　　　　外資換馬買入Ａ股；新春電影預售反應佳
　　　　　　　　內地健康險保費增長較快；消費回暖利好海南免稅銷售
　　　　　　　　全球新能源車產能增；和黃醫藥（０００１３）續推出新藥
　　　　　　　　網絡遊戲版號續將批出；基金增倉機械設備股
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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