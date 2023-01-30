《傳聞共賞》內地奢侈品銷售旺；中海油田服務續拓海外市場

《傳聞共賞》 內地奢侈品銷售旺；舜宇光學（０２３８２）將推新產品

基建動工帶動水泥需求；中海油田服務續拓海外市場



《昔日傳聞》 人民幣強勢加速資金流入；市場互聯互通擴大提速

消費恢復利好比亞迪電子（００２８５）；資金回流大宗商品

美荷商對華芯片技術出口管制

山東黃金續壯大資產；金風（０２２０８）海外風電新單增

內地電影院行業加速復甦；中石化油服拓中東市場

外貿放緩不利航運股；新春海南旅遊火熱

市場互聯互通步伐提速；比亞迪力攻海外市場

華潤電力清潔能源比重升；車載鏡頭市場規模擴大

中國企業數字化提速；內地加快大數據中心建設

內地自恢辦赴港簽注已收到逾百萬人申請，料春節陸續湧港

上市趨活躍有利港交所（００３８８）；基金加注工業金屬股

浮法玻璃價格企穩回升；中國加力基礎設施建設

外資換馬買入Ａ股；新春電影預售反應佳

內地健康險保費增長較快；消費回暖利好海南免稅銷售

全球新能源車產能增；和黃醫藥（０００１３）續推出新藥

網絡遊戲版號續將批出；基金增倉機械設備股



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

