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即市新聞

01/02/2023 09:01

《傳聞》內地續支持振興鄉村；用電量趨增有利電力股

　　《傳聞》市場消息稱，內地續支持振興鄉村，推動農業農村現代化，消息利好第一拖拉機
（０００３８），昨日（３１日）以４﹒２７元收市，上升０﹒２２元，創出一年新高，呈現一
浪高於一浪，短期走勢繼續看好。
　　內地經濟加快，據悉帶動用電量趨增，加上澳洲煤炭進口，有助煤價穩定，對電力股有利。
華能國電（００９０２）昨日以３﹒８２元收市，上升０﹒１４元，短期股價受制３﹒９元至４
元阻力。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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