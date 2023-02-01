  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/02/2023 12:03

《魚缸博客》摩通唱好信達血糖藥加快上市，不妨考慮追入

　　《魚缸博客》魚缸破咗２２０００之後就開始有爭持出現，好友未賺夠但係淡友開始發力，
聽日三大央行公布議息結果，睇嚟今個２月魚缸都會有啲「浪」！
　　怕「浪」就食粒暈浪丸！近期醫藥股表現都唔錯，尤其非藍籌嘅二線醫藥股都有啲料到，好
似隻康方（０９９２６）唔聲唔聲，已經連升四個月，不過怕高就無謂追啦，不如留意吓隻信達
（０１８０１）。
　　摩通就唱好信達仲會升返！報告提到，雖然信達上兩個月都跌，但依然係佢哋醫藥股嘅首選
。摩通話信達將會加快推出胰高血糖素樣肽－１受體（ＧＬＰ－１Ｒ）╱胰高血糖素受體
（ＧＣＧＲ）雙重激動劑ｍａｚｄｕｔｉｄｅ（研發代號：ＩＢＩ３６２），預計２０２４年底
至２０２５年初就會上市，比起之前預計２０２６年提早咗。另外，摩通又認為信達核心產品信
迪利單抗注射液今年會恢復增長，預計今年銷量將會提升，抵銷上年銷量跌咗嘅影響。
　　信達今日就反彈，當然最好部署位係１０天線，不過唔介意嘅可以試吓追入，短線試上５０
銀應該唔難！
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話01/02/2023
龍源電力發盈警仍獲大行力撐　瑞信看$21.5可趁低吸？仲有其他選擇？
人氣文章財經熱話01/02/2023
《午市前瞻》專家料恒指短線續調整 小鵬曾漲逾7%是否可追買
人氣文章大行報告01/02/2023
【大行炒D乜】比亞迪盈喜　大行點評價？一click就知道
人氣文章財經熱話01/02/2023
【夠鐘食胡？】商湯連升第六日　再升空間有限？
人氣文章開市Good Morning01/02/2023
熊麗萍料2月恒指走勢不及上月　惟仍有望重上兩萬三
人氣文章專訪31/01/2023
【洪灝專訪】勿期望聯儲減息！ （有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金