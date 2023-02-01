《魚缸博客》摩通唱好信達血糖藥加快上市，不妨考慮追入

《魚缸博客》魚缸破咗２２０００之後就開始有爭持出現，好友未賺夠但係淡友開始發力，

聽日三大央行公布議息結果，睇嚟今個２月魚缸都會有啲「浪」！

怕「浪」就食粒暈浪丸！近期醫藥股表現都唔錯，尤其非藍籌嘅二線醫藥股都有啲料到，好

似隻康方（０９９２６）唔聲唔聲，已經連升四個月，不過怕高就無謂追啦，不如留意吓隻信達

（０１８０１）。

摩通就唱好信達仲會升返！報告提到，雖然信達上兩個月都跌，但依然係佢哋醫藥股嘅首選

。摩通話信達將會加快推出胰高血糖素樣肽－１受體（ＧＬＰ－１Ｒ）╱胰高血糖素受體

（ＧＣＧＲ）雙重激動劑ｍａｚｄｕｔｉｄｅ（研發代號：ＩＢＩ３６２），預計２０２４年底

至２０２５年初就會上市，比起之前預計２０２６年提早咗。另外，摩通又認為信達核心產品信

迪利單抗注射液今年會恢復增長，預計今年銷量將會提升，抵銷上年銷量跌咗嘅影響。

信達今日就反彈，當然最好部署位係１０天線，不過唔介意嘅可以試吓追入，短線試上５０

銀應該唔難！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

