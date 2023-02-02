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即市新聞

02/02/2023 09:01

《傳聞》全球鉬需求續緊張；內地房貸利率有下調壓力

　　《傳聞》市場消息稱，中國經濟增長加快，支持貴金屬價格，其中鉬需求持續緊張，推升價
格，利好洛陽鉬業（０３９９３）股價，昨日（１日）以４﹒７６元收市，上升０﹒２４元，宜
待股價回落至４﹒５元至４﹒６元低吸。
　　市場消息稱，內地加大金融信貸支持經濟與房地產，房貸利率有下調壓力。中國建設銀行
（００９３９）昨日逆市下跌０﹒０１元，以５﹒０７元收市，短期５﹒２元阻力大。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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