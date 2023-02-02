《魚缸博客》思摩爾發盈警，但股價走勢硬淨，短炒值得一試

《魚缸博客》電子煙股思摩爾（０６９６９）發盈警，預期截至舊年１２月３１日為止年度

經調整淨利潤介乎２３﹒８５億至２８﹒９７億人仔，跌約４６﹒８％至５６﹒２％。全面收益

總額約２３﹒０５億至２８﹒１７億人仔，跌４６﹒７％至５６﹒４％。

公司解釋，純利減少主要因為舊年度中國同美國市場收入下跌，而毛利率按年下降，因為對

個別大客戶下調產品價格。同時，毛利率比較低嘅一次性霧化業務有較大增長，佔整體業務比重

有所上升。公司又指，持續加大研發投入，令舊年度研發支出有比較大幅度增加，管理費用、銷

售費用亦有較大幅度增加。

思摩爾由舊年１０月２５日低位７﹒４３銀開始反彈，升到１２月９日高位１４﹒５銀，呢

到都升咗差唔多一倍。之後股價一直保持橫行格局，即使公司受盈警消息拖累，今日低開３％，

之後跌幅收窄番，暫時仲未跌穿橫行區。

雖然近排無乜電子煙嘅有利消息，但思摩爾嘅股價走勢都算平穩，暫時睇唔到好強嘅賣出訊

號，短期估計會繼續區間上落。依家買一手１０００股大概１２０００蚊，目標１４﹒５銀，呢

到都有超過一成的潛在回報，可以試下短炒，１１﹒５銀止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

