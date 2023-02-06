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即市新聞

06/02/2023 11:46

《魚缸博客》要到五一假期先有好轉？中國中免短期跌勢未止！

　　《魚缸博客》中國中免（０１８８０）舊年８月嚟香港上市，股價曾經衝到上２８０銀。公
司上星期五發布２０２２年度業績快報，舊年度未經審計純利約５０﹒２５億人仔，按年跌
４７﹒９５％；基本每股收益２﹒５２銀；營業總收入按年跌１９﹒５２％到５４４﹒６３億人
仔。集團指，截至目前，公司下屬傳統口岸免稅店已有７０幾間恢復經營，助推免稅市場回暖。
　　大行高盛話，好多旅遊股在過去２至３個月強勁反彈後出現獲利回吐，認為中國中免都唔例
外，並指出集團舊年業績遜於預期，對海口店盈利能力嘅憂慮將短期令股價承壓。
　　不過，高盛強調對中國中免前景仍然保持樂觀，相信海南店銷售喺五一勞動節假期進一步加
快復甦，海外旅遊復甦會有額外免稅店收入。同時，離境前嘅市區免稅店帶嚟嘅潛在上行空間仍
然未喺股價反映。
　　睇番中國中免嘅日線圖，股價由舊年１１月尾開始反覆上升，到今年１月２７日曾經升到
２８０銀嘅上市新高，但之後一個交易日急插１３﹒８％，一下隊穿１０天線同２０天線，跟住
幾日仍然維持跌勢。即使９日ＲＳＩ已經跌到３０幾，就嚟跌到嚴重超賣區，但股價走勢仲係好
弱，今日收市若果跌穿５０天線，可能跌到２００銀附近，依家未係吸納時機。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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