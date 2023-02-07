《傳聞》多晶硅價格跌勢持續；內銀股沽壓加大

《傳聞》市場消息稱，產能增加，多晶硅價格跌勢持續加劇，上月累跌約三成。協鑫科技

（０３８００）昨日（６日）以２﹒２２元收市，下跌０﹒１２元，短期股價弱勢持續，暫難有

起色。

內地續加大金融支持經濟的力度，房貸等利率還有下調壓力，據悉內銀股再受到基金沽盤壓

力影響，其中招商銀行（０３９６８）昨日以４６﹒４元收市，下跌１﹒７５元，短期下行趨勢

持續。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

