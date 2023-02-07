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即市新聞

07/02/2023 09:01

《傳聞》多晶硅價格跌勢持續；內銀股沽壓加大

　　《傳聞》市場消息稱，產能增加，多晶硅價格跌勢持續加劇，上月累跌約三成。協鑫科技
（０３８００）昨日（６日）以２﹒２２元收市，下跌０﹒１２元，短期股價弱勢持續，暫難有
起色。
　　內地續加大金融支持經濟的力度，房貸等利率還有下調壓力，據悉內銀股再受到基金沽盤壓
力影響，其中招商銀行（０３９６８）昨日以４６﹒４元收市，下跌１﹒７５元，短期下行趨勢
持續。
　
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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